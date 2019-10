Facciamo pace! Eva Henger in lacrime per la figlia Mercedesz

Non ho mai detto che ha pestato a sangue mia figlia perché altrimenti sarei andata io a pestare lui

Ho detto che c’è stato un episodio dove lui ha colpito Mercedesz dandole uno schiaffo e rompendole il telefono, poi ha chiesto scusa rassicurandoci che non sarebbe più accaduta una cosa simile

Difendo mio figlio e racconto la mia verità

Io ho parlato con Eva il 22 agosto[...] lei mi diceva di aver ricevuto un brutto messaggio di insulti da parte di Lucas e lei era arrabbiata. Mi diceva di non volere le scuse di Lucas e non voleva vederlo. Le ho consigliato di fare la pace, mentre lei mi ha risposto di volerlo denunciare per quei messaggi e non violenza

Eva è contro di lui, non sapeva come fare a colpirlo e fargli del male

Avevi detto che l’avresti rovinato. Hai detto delle cose vergognose

Vorrei che vi riappacificaste, è davvero molto brutto quando non c’è pace in famiglia

Sono disponibile ad un chiarimento

Non posso andare dai Carabinieri se mia figlia non conferma. Non posso denunciare per sentito dire. Io, Lucas, non l'ho mai offeso. Io non ho mai litigato con lui, lui litigava da solo!

