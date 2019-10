Torino, spente fiamme alla Cavallerizza

Ildivampato all'alba, domato poco prima delle 10: non ci sono feriti. La sindaca: grazie ai vigili del fuoco ma la Cavallerizza così non può stare. Il prefetto ha sequestrato l'area. Ed è polemica fra. E' stato domato l'incendio scoppiato questa mattina alla Cavallerizza Reale di Torino. Lehanno coinvolto le ex stalle della, chiamate '', dove ci sono i magazzini e dove viene accatastato materiale di risulta. L'area è occupata da tempo da esponenti dei centri sociali. "Il fuoco è divampato verso le 7.20. A quell'ora c'era già gente nei laboratori. C'erano anche persone che hanno passato lì la notte", racconta uno degli. Le cause delle fiamme sono ancora sconosciute.