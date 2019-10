Matteo Salvini : E' nata Coalizione degli italiani

"Il centrodestra è superato, è nata la Coalizione degli italiani". Così il leader della Lega,, dalla pagine del, lancia il nuovo soggetto politico che avrà come partnerma non solo. Salvini spiega che ne faranno parte anche "Toti ed altre formqzioni dell'area laica, liberale e socialista". Il primo test "di rilevanza nazionale" sarà in Umbria" e comunque per Salvini "Di Maio e Renzi stanno preparando la buonuscita per 'Giuseppi' (come lo chiamò Trump)".