Finalmente l'hanno buttato fuori... Flavio Insinna costretto a salutare il campione

Il game show L’Eredità ha perso sicuramente un grande campione. Negli ultimi mesi, infatti, i telespettatori si erano affezionati a Guido Gagliardi, il ricercatore scientifico che ha registrato una serie di record. Dal numero di presenze nel quiz condotto da Flavio Insinna, al montepremi che si è portato a casa. Ma la scorsa settimana l’uomo si è dovuto chinare ad un nuovo sfidante che gli ha sottratto il titolo di campione. Era chiaro che dopo tante puntate a L’Eredità, il signor Guido prima o poi doveva perdere un po’ di lucidità. In più, Gagliardi ha potuto continuare a giocare nel gioco della tv di Stato anche grazie al nuovo regolamento che premia i tre concorrenti che arrivano al gioco del Triello. Grazie a questa regola permette loro di tornare in gara anche il giorno seguente.

“Stiamo per salutare un uomo che resta nella storia, come minimo di Rai Uno, nella storia de L’eredità. Un uomo che resta nella storia del programma per classe, stile, conoscenza, sapere, ironia, con una vincita di 337 mila euro”, ha detto il padrone di casa Flavio Insinna salutando l’ormai ex campione Guido Gagliardi. Quest’ultimo ha vinto una cifra record a L’Eredità.

Senza ombra di dubbio il ricercatore scientifico è di certo felicissimo per come la sua vita sia cambiata grazie al game show condotto da Flavio Insinna. E se molti si sono dispiaciuti per la sua sconfitta, altri hanno esultato sui social network. Infatti sulle pagine Instagram dedicate alla trasmissione di Rai Uno, diversi utenti hanno festeggiato perché erano stanchi di vedere il signor Guido come campione.