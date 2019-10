Taylor Mega si sente male e lascia la serata in discoteca: Non è andata benissimo

Dopo essere diventata una dei protagonisti del Grande Fratello 16, condotto daè tornata a far parlare di sé. Questa volta la web influencer è al centro del gossip per alcune dichiarazioni rilasciate - tra le sue ultime Instagram stories- circa un improvviso malore accusato durante una serata in discoteca, tenutasi in Lombardia.Nello specifico, l'ex special guest-star delha raccontato ai fan cosa le è accaduto ieri, sabato 19 ottobre, mentre presenziava all'evento organizzato dal noto locale lombardo Jet Club. "Buongiorno -esordisce così Taylor, in un video condiviso con i fan tra le nuove storie pubblicate su-. Ieri sera serata pazzesca, eravate tantissimi, il locale era pieno e vi ringrazio". La Mega prosegue tracciando un resoconto: "Purtroppoa serata non è andata benissimo, perché mentre facevo le foto mi sono sentita male. Ho avuto un malore e sono dovuta scappare".L'influencer marketing- come lei stessa ama definirsi- stamane ha tenuto a scusarsi con i fedeli sostenitori accorsi numerosi all'ultima serata in discoteca di cui è stata protagonista e che, spiacevolmente per lei, si è conclusa in anticipo a causa del sopraggiunto: "Mi volevo scusare con coloro che sono venuti da lontano per farsi le foto con me, mi dispiace davvero tanto. Oggi sto bene e vi ringrazio per preoccuparvi di me". E, al momento, la Mega preferisce non scendere nei dettagli su quanto accaduto: "A volte succede ed è successo anche a me. Avevo un dolore fortissimo e stavo per svenire. Quindi anche chi era con me per farsi le foto mi ha visto un attimo rinco......ta. Stavo semplicemente male. Spero ci sarà un’altra occasione di rivedervi, ieri eravate davvero tantissimi. Grazie!".