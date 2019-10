Yari Carrisi la fa grossa mettendo in forte imbarazzo Al Bano e Romina Power

Dopo essere ritornato dall’Australia,ha rilasciato una lunga intervista al. Il cantautore di Cellino San Marco è tornato a parlare dell’ex moglieribadendo di non avere nessuna intenzione di non cantare più con lei. Nel frattempo il loro secondogenito Yari, nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per qualcosa che ha condiviso tra ledel suo profilo Instagram. Nella serata di giovedì, figlio di Al Bano e Romina Power ha spiazzato tutti coloro che lo seguono sul social network per dei video dal. Dei filmati che i maschi avranno gradito sicuramente. C’è da sottolineare che le immagini in questione non mostrano nulla di volgare.

In poche parole si vede una bella ragazza che sta ballando una danza sensuale utilizzando esclusivamente il suo lato B prosperoso. In poche parole la ragazza emulava il tipico Twerking. Ma la cosa imbarazzante è che la diretta interessata lo ha fatto sulle note del celebre brano della storica coppia ‘Felicità’.

Intanto non è ancora chiaro se Al Bano e l’ex moglie Romina Power parteciperanno o no alla 70esima edizione del Festival di Sanremo che si disputerà a febbraio del 2020. Il conduttore della kermesse canora, più volte ha detto di essere molto entusiasta ed orgogliosi di avere i due cantanti sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Ma i Carrisi potrebbero essere due. Infatti qualche settimana fa, attraverso il suo account IG, Yari ha rivelato di essere a lavoro su un brano che vuole presentare alla commissione di Sanremo.

A questo punto non ci rimane che attendere i prossimi giorni per capire se Al Bano e la Power, ma anche il loro secondogenito saranno concorrenti della manifestazione musicale più importante del nostro Paese.