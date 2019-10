Caterina Balivo non ha amici in tv! Aneddoti inediti della sua vita privata

In un’intervista rilasciata al settimanale Grazia Caterina Balivo si è rivelata con sincerità. La conduttrice di Vieni da me ha narrato alcuni fatti della sua carriera, quelli più difficili, e di come è grata ad Alfonso Signorini. Il giornalista le ha infatti dato un grande aiuto quando più ne aveva bisogno. Determinata e decisa nel realizzare i suoi progetti, Caterina ha svelato di non avere molta propensione per stringere rapporti formali con i colleghi. Le sue certezza sono quelle che riguardano la professione e il suo lato estetico, e ha detto di non essere mai stata in grado di condurre con altri.

Il suo carattere non glielo permette e ogni volta che glielo hanno proposto ha sempre rifiutato. Tempo fa era stata chiamata a condurre un programma con la Gialappa’s e il Mago Forest, però non ha accettato perché non si sentiva capace. La Balivo ha ammesso di non essere in grado di intessere relazioni con gli altri, per lei è stato molto difficile.

Per quanto riguarda le amicizie con personaggi del mondo televisivo la Balivo ha anche detto di non averne. Non è fatta per i rapporti formali, lei ha bisogno di un riscontro con la vita reale. Nella sua intervista la conduttrice ha affermato di sentirsi peggiore di quella che è realmente, anche se lei in fondo è una persona generosa. La conduzione di ‘Vieni da me’ per Caterina è stata una scelta importante, sia dal punto di vista lavorativo che per la vita privata. La conduttrice si è trasferita da Milano a Roma con tutta la famiglia e quindi ha dovuto cambiare abitudini e anche i programmi. Per fortuna il marito la segue e viaggia in treno per andare a trovare la famiglia.

Durante l’intervista Caterina Balivo ha anche rammentato la sua delusione quando nel 2001 ebbe un rifiuto per lo spot di Dolce&Gabbana. La protagonista del celebre brand avrebbe dovuto essere lei, mentre al suo posto poi è arrivata la Bellucci. Aveva già firmato il contratto quando Tornatore l’ha chiamata per darle la notizia. Il suo cuore si è placato solo quando ha saputo che la decisione di cambiare personaggio era stata degli stilisti.