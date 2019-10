Non avere paura... Melita Toniolo super sexy bellezza mozzafiato

Melita Toniolo è stata una delle concorrenti della settima edizionepiù amate di tutti i tempi. La bellissima ligure, dopo l’esperienza nella casa più spiata di Italia, ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, debuttando anche come presentatrice, ma alla fine di lei, almeno sul piccolo schermo, si sono perse le tracce. Sucontinua però ad essere una vera e propria reginetta: la bellissima 33enne, che da qualche anno è diventata mamma,





Curve al posto giusto e una forma fisica scolpita, frutto anche di un duro allenamento in palestra, che di tanto in tanto è solita documentare. Una bellezza mozzafiato che è particolarmente apprezzata dai follower, che sono soliti lasciare commenti e apprezzamenti per la loro beniamina.

Il compagno di Melita Toniolo si chiama Andrea Viganò ed è un comico ribattezzato “Pistillo“. Dal 2011 è parte integrante del cast di Colorado, la trasmissione comica in onda su Italia 1. Ha anche preso parte a numerosi programmi di successo come Paperissima e Striscia la Notizia, in veste di giocoliere. I due stanno insieme dal 2015 e dal loro amore è nato uno splendido bimbo, il piccolo Daniel. Al momento i due non sono sposati, ma c’è chi giura che i due convoleranno presto a nozze.

Oggi Melita è una mamma felice ed è solita pubblicare sul suo canale social delle immagini che ritraggono il suo bimbo, tutte accompagnate da dolcissime dediche d’amore, scatti che ovviamente sono super apprezzati dai suoi tantissimi follower. La Toniolo, nonostante sia molto acclamata dal grande pubblico, al momento si sta dedicando completamente alla cura della sua famiglia, ma sono in molti a sperare nel ritorno sul piccolo schermo di questa ragazza mite e gentile.