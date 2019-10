Paura per la figlia di Sal Da Vinci : “Operata per 4 ore dopo un brutto incidente”

Sempre più riflettori si accendono sulla bellissima Annachiara Sorrentino, la bellissima figlia del cantautore napoletano, che in questi giorni ha fatto preoccupare tantissimo i fan che la seguono sui social. La 20enne, infatti, ha pubblicato delle stories sunelle quali rende noto che è stata operata. Alla fine tutto è andato bene: “Intervento durato 4 ore ma ecco qui più forte di prima”, con queste poche parole Annachiara da un lato ha rassicurato tutti coloro che la seguono, dall’altro però ha allarmato i suoi follower. Cosa è successo? La figlia del cantante napoletano è stata ricoverata in ospedale per un incidente in motorino. Pare che la giovane si sia rotta una mano e per questo è stata sottoposta ad un intervento chirurgico molto delicato, in uno degli ospedali della città più efficienti in tema di ortopedia della mano.

Lo stesso Sal Da Vinci è stato avvistato nei pressi della struttura in cui è ricoveratavisibilmente scosso e naturalmente preoccupato per questo brutto incidente e per l’operazione subita dalla figlia. L’artista partenopeo nei giorni scorsi ha pubblicato un lungo messaggio attraverso i suoi canali social ringraziando esplicitamente i medici e gli operatori sanitari che hanno assistito la figlia durante questo periodo.mentre si trovava in sella al suo motorino, riportando gravi danni alla mano. Ricoverata nel reparto di Ortopedia dell’ospedale dei Pellegrini, nel cuore della Pignasecca, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico durato circa quattro ore. Intanto lo scorso martedì sera a The Voice è andata in onda l’esibizione del fratello, Francesco Da Vinci, che alle blind ha conquistato il coach Gué Pequeno assicurandosi la partecipazione al talent show di Rai Due.

La performance del giovane, nipote e figlio d’arte, ha stupito tutti. Un vero talento degno del nome che porta e che sicuramente si farà valere su quel palco portando un po’ di Napoli nella sua musica tradizionale e contemporanea al tempo stesso.