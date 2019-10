Belen Rodriguez e Stefano De Martino volano alle Maldive. La vacanza è extra lusso

Una delle coppie più discusse dellonostrano, nelle ultime ore, fa parlare di sé, per essere atterrata in un vero e proprio paradiso terrestre. Tra un impegno e l'altro, la coppia ha deciso di concedersi una vacanza all'insegna del sano relax e della suggestiva bellezza naturale delle, un Paese tropicale situato nell'Oceano Indiano.", si legge tra le parole scritte dalla conduttricee destinate al suo consorteimmortalato in un esclusivo videofilmato registrato alle Maldive. I due coniugi appaiono sereni e molto innamorati, tra le ultime storie condivise con i fan da Belencita, e al momento insieme ai due vip non figura il loro primogenito. Secondo i beninformati, il piccolonon sarebbe con i genitori, ma potrebbe essere rimasto a Milano, per poter frequentare la scuola. E a corredo delle sue ultime storie, la seducenteha fatto sapere ai fan che, al momento, soggiorna presso il lussuoso Baglioni Resort Maldives, una struttura a 5 stelle il cui costo a notte si aggirerebbe intono alla cifra di 1.000 euro.

Il soggiorno alle Maldive dell'amata coppia vip potrebbe rivelarsi una fortunata trovata pubblicitaria per la modella argentina, la quale, nelle sue ultime storie condivise con i follower, è immortalata mentre sfoggia la sua silhouette in succinti costumi. Delle creazioni che Belen ha lanciato insieme alla sorella Cecilia, per la linea di costumi da bagno Me fui.sembra essere ancora sulla cresta dell'onda e continua a riscuotere molto successo nel Bel Paese. Stasera, intanto, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata -già registrata- della nuova edizione di Tù sì que vales, condotto proprio dalla showgirl argentina,in collaborazione con