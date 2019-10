Centrodestra in piazza : Mandiamo via questo governo

"L'Italia vuole essere governata da noi, non dalla sinistra. E noi rappresentiamo la migliore Italia, che lavora, che produce". Cosìdal palco di piazza San Giovanni "Siamo qui per mandare a casa questo governo, non eletto dagli italiani: ha già dimostrato di essere pericoloso e di mettere a rischio la libertà di ognuno di noi", incalza. "C'è una quinta sinistra,formata da quella magistratura che non ha mai smesso di fare politica", attacca. "Solo tutti assieme potremo cambiare la nostra Italia".

"Difenderemo Dio, Patria e famiglia. Fatevene una ragione. Ci batteremo contro l'islamizzazione dell'Europa". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in Piazza San Giovanni. "Costruiremo un governo che dice che l'immigrazione illegale non si può fare in Italia:se servono i muri si costruiscono i muri, se servono i blocchi navali si fanno i blocchi". Rilancia Bibbiano:"Mi fa shifo una politica che insabbia lo scandalo di bimbi strappati alle famiglie:andremo fino in fondo".Ad alleati chiede "firma anti-inciucio".

"Qui non ci sono estremisti ma italiani orgogliosi". Così Salvini dal palco di San Giovanni accolto da applausi e dall'aria di Puccini "Vincerò". "Sogno un Paese dove pedofili e stupratori restino in carcere a vita", dice. Attacca Grillo:"Oggi vogliono togliere il voto agli anziani e domani a chi tocca,ai disabili?"."Al governo abbiamo gente con le mani sporche di sangue"per aver permesso "più partenze e più morti".Poi: "Qui c'è il popolo contro l' élite di palazzo,Leopoldina,e Rousseau: Voi e noi cambieremo questo Paese".