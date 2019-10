Victoria Beckham : Dopo 20 anni con David la nostra intesa a letto non si è mai spenta

è un marito meraviglioso

Qual è la cosa che più ti attrae in lui?

Sai, è ovvio che David sia incredibilmente bello ma soprattutto è il più meraviglioso dei mariti e un padre fantastico. Una vera ispirazione per tutti noi, lavora sempre sodo, dà se stesso in tutto ciò che fa e io sono fortunata ad averlo come anima gemella

devi essere amico di qualcuno dopo molti anni insieme, perché il se**o, eh …

Cara mia, di questo non ti devi proprio preoccupare!

er mantenere viva la nostra relazione, con David ci diamo appuntamento come due neo innamorati ogni mercoledì sera e poi ci piace guardare insieme la televisione. Adoriamo “Keeping Up With The Kardashians”. Siamo anime gemelle

