Emma Marrone mostra un viso provato, le sue condizioni dopo l'operazione chirurgica

Dopo un lungo periodo di silenzio, finalmenteaggiornando i fan sulle sue. Dopo averli informati di uno stop forzato a causa di qualche problema di salute, la cantante salentina si è sottoposta ad un intervento chirurgico. Dopo qualche settimana di convalescenza, la ragazza sta tornando nuovamente alla normalità in vista dell’uscita del nuovo disco. Da quando Emma Marrone è sututte le mattine i follower avevano l’onore di ricevere il suo buongiorno. Per un mese, però, questo rituale si è spezzato a causa dell’assenza dai social della cantante pugliese. Ora, però, quest’ultima sembra essere tornata in forma riprendendo le vecchie abitudini.

L’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi ha realizzato alcune Stories su Instagram dove si mostra sul letto con una tazza di caffè. Subito dopo ha condiviso uno scatto che mostra il concerto evento che si terrà a Verona il giorno del suo compleanno. Successivamente un’altra immagine dove si mostra in primo piano mostrando il suo viso provato dopo la lunga convalescenza.

Un paio di giorni fa Emma Marrone, attraverso il suo account ha condiviso delle Stories in cui passeggia per lei vie di una città, con molta probabilità si tratta di Milano, con addosso un cappello grigio e un giubbotto color nero.

Il look è differente rispetto a qualche settimana fa, infatti la cantante salentina ha i capelli più corti e il viso un po’ provato. L’ex coach di Amici scende da un taxi e trova un post in formato gigante del suo nuovo CD che uscirà il prossimo 25 ottobre. Nella clip in questione si vedono delle frasi pronunciate dalla stessa artista pugliese: “VOGLIO CONTINUARE A SAPER ACCETTARE QUELLO CHE LA VITA MI METTERÀ DAVANTI. E VOGLIO STUPIRMI OGNI VOLTA PER OGNI PICCOLA COSA INASPETTATA CHE ACCADRÀ. VOGLIO LA MUSICA. ANCORA E ANCORA. PER LA TUTTA LA VITA”.