Nathalie Caldonazzo scoppia: Non me ne può fregar di meno

lunedì scorso è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island Vip 2. E tra le coppie scoppiate ha fatto molto discutere quella composta da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, finita tra grida e urla. La showgirl, una volta conclusa l’esperienza sull’isola delle tentazioni, si è mostrata spesso e volentieri sui social in compagnia di tanti single, con i quali sembra sia riuscita a stringere una bella amicizia.

Tuttavia, nelle ultime ore una ragazza, più maliziosetta, ha espresso dei sospetti sul suo conto. L’ha attaccata su Instagram, chiedendole, in modo provocatorio, se si facesse per caso ritrarre in giro con i single del programma solo per far ingelosire qualcuno. Anche se non ne ha fatto preciso riferimento, si coglie benissimo che si riferiva ad Andrea Ippoliti. Un commento a cui ha subito risposto Nathalie Caldonazzo, così da fugare ogni dubbio. Non si sente in dovere di far rosicare nessuno “perché non me ne può fregar di meno…”.

Nathalie Caldonazzo non sente di avere conti in sospeso con l’ex fidanzato. Che, da quando è tornato alla vita reale, ha iniziato a frequentare la tentatrice Zoe. La nota soubrette, immediatamente dopo aver chiarito di non voler far invidia a nessuno nel mostrarsi insieme agli ex partecipanti della trasmissione, ha voluto pure spendere qualche bella parola nei loro confronti.

Come testimonia Nathalie, sono persone fantastiche e sono diventati davvero molto amici. Tra loro non c’è però nient’altro. Certo, la Caldonazzo a Temptation Island Vip 2 ha rotto con il compagno, il quale ha ricevuto critiche pure dall’ex moglie, ma, senza finora legarsi a nessuno sentimentalmente, è riuscita ad allargare la propria cerchia di amici, con i quali è complicato uscire e confidarsi. Naturalmente, i suoi sostenitori hanno esternato tutta la loro soddisfazione nel vederla tanto serena e tranquilla in seguito allo fine della turbolenta love story.

Nathalie Caldonazzo ha pubblicato su Instagram un selfie in cui appare radiosa e a corredo, in una breve didascalia, ha scritto che il sorriso è la curva più bella di una donna. Lascia dunque ampiamente comprendere come ormai abbia fatto pace col passato e ripreso a guardare la vita con ottimismo.