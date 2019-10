Tomaso Trussardi prima di Michelle Hunziker amava una tronista!

La coppia formata daè una delle più amate dello showbiz. Entrambi, però, prima di riempire i giornali e le riviste di cronaca rosa hanno avuto vari problemi.Grazie all’amore e alla loro sintonia sia Tomaso che Michelle hanno superato alla grande le loro difficoltà. Tutti sappiamo che la nota conduttrice televisiva per anni è stata sposata conmentre pochi sanno chi è l’. L’inizio della relazione tra Tomaso e Michelle è stata non del tutto serena. Motivo principale dei loro diverbi è stata sopratutto la differenza di età, lui all’epoca 29enne e lei 35 enne. Tale ansia ha riguardato sopratutto la Hunziker in quanto madre già di due bambine.

Con il tempo, però la coppia è riuscita a superare il tutto, sposandosi e dando alla luce anche due bambine: Celeste e Sole. La vita sentimentale della storica conduttrice di “Striscia la Notizia” e dell’attuale talent “Celebrities” è molto conosciuta. Diverso il vece è il discorso per Tomaso Trussardi che ha sempre evitato pettegolezzi vivendo la sua vita quanto più lontano dai riflettori.

Su Tomaso Trussardi si da davvero pochissimo, almeno per quanto riguarda il privato. Il marito di Michelle Hunziker prima di conoscere la conduttrice sembra aver avuto una relazione con una giovane molto conosciuta. Stiamo parlando di un ex tronista di Uomini e Donne che nel 2014 ha fatto impazzire diversi corteggiatori, ovvero Anna Mufanò. Prima di partecipare al programma della De Filippi la giovane è stata reginetta a Miss Italia e di conseguenza ha preso parte a diverse fiction televisive. La storia d’amore con Tomaso Trussardi è nata nel 2005 ma è finita dopo quasi un anno senza molte spiegazioni, nonostante ci siano state delle presentazioni ufficiali.