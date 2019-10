Rovigo, morta la giovane mamma Giulia Lazzari soffocata dal marito

Giulia Lazzari, giovanissima mamma di una bambina di 4 anni, era in coma dallo scorso 8 ottobre. E' morta oggi all'ospedale di Rovigo. L'uomo l'aveva aggredita e poi aveva tentato di uccidersi. La 24enne non ce l'ha fatta: è morta all'ospedale dov'era stata ricoverata l'8 ottobre, giorno in cui era stata, 28 anni, l’ha strangolata nel pomeriggio di martedì della settimana scorsa. L'omicidio è avvenuto dopo una lite, probabilmente a causa della separazione in corso.

Dalla coppia è nata una bambina che ora ha 4 anni. Il marito, di 28 anni, è in carcere da sabato scorso. L'accusa per lui cambia: ora si tratta di omicidio. L'uomo è disoccupato e tossicodipendente da eroina, ha aggredito la moglie nella loro casa mentre discutevano della imminente separazione. Il 28enne aveva poi tentato di togliersi la vita. E' rimasto ricoverato alcuni giorni nell'ospedale di Adria, per poi essere trasferito in carcere.La moglie lavorava come cameriera.