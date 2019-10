Choc dopo Temptation Island Vip, atti di razzismo contro Silvia Tirado

Temptation Island Vip ha vissuto il suo epilogo ormai da giorni. L’unicaè stata, alla fine, quella diMa destare le critiche maggiori però è stata la storia di. Una storia con molti punti d’ombra ma che non giustifica nel modo più assoluto quanto capitato a Silvia Tirado, oggetto di razzismo sui social. La giovane non ha alcuna intenzione di farla passare liscia a queste persone, combatte ile lo fa non da sola, ma supportata da tanti fan di. Silvia ha ricevuto tanti messaggi di vicinanza, ma soprattutto è intervenuto anche Gabriele. Anche a lui infatti hanno inviato messaggi in cui hanno chiamato la sua fidanzata Silvia “scimmia”. Un atteggiamento davvero inaccettabile e da condannare. Silvia è intervenuta sul suo profilo Instagram denunciando quanto le sta succedendo.

Queste le sue parole: “L’insulto che preferite dirmi di più è scimmia, come insulto razziale. Abbiamo capito. Però io mi chiedo, dato che non siete proprio meglio di me, io non dico che sono più bella di voi, però guardarvi un attimo allo specchio prima di dire che sono un ce..o secondo me dovreste iniziare a farlo”. Silvia aveva anche deciso di pubblicare le foto delle persone che la insultavano, ma poi ha rimosso tutto cambiando idea., tra cui anche molti positivi e di sostegno. E ha aggiunto: “Quindi dovete giudicare per quello che vedete dal programma. Si è comportata bene o male. Non mi piace quello che ha fatto. Ma non l’estetica, non è un concorso di bellezza”. Ma per gli insulti razzisti più gravi Silvia si è rivolta a chi di dovere, e continuerò a farlo: “Quelli gravi, già l’ho detto, andrò alla polizia postale. Via via sto iniziando a denunciare le persone. Ok partecipare a un programma, ma… Il contegno”.

Ancheè intervenuto e ha postato lo screen di un messaggio ricevuto, scrivendo: “A prescindere da tutto il razzismo non lo accetto. Vergognatevi!”. Poi con un video ha detto: “Ci tengo a specificare che collaboro con artisti di tutto il mondo, e quindi di tutte le etnie. Sono cresciuto in un ambiente multietnico. Quindi no al razzismo. Se siete razzisti eliminatevi da questo profilo”.