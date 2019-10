Diventa un'amante virtuale! Per Kim Kardashian un milione di dollari

Qualsiasi celebrità o personaggio virtuale, che ci autorizza il copyright, potrebbe essere il tuo compagno virtuale! Gioca a modo tuo. Sempre

Si chiama “” il nuovo prodotto dell'che promette ai fan di tutto il mondo di poter vivere una relazione reale e completa con la star dei loro sogni. Si tratta di un dispositivo appena lanciato sul mercato che consente agli utenti di avere un, interattivo e coinvolgente con una persona virtuale attraverso l'uso della realtà virtuale, vivendo un'esperienza realistica, che promette di essere il "ponte tra il virtuale e la realtà". Come si legge sul sito: “”.Dopo i deep fake nel mondo delcon i volti dei vip sovrapposti a quelli di stelle dell’hard, adesso arriva un nuovo congegno che sta facendo molto parlare di sé anche perché, come rivela “”,è stata contattata dall’azienda per farsi mappare il corpo per 1 milione di dollari in modo da concedersi virtualmente ai tanti uomini che vorrebbero fare, anche solo virtualmente, sesso con lei. “The Blast” parla di questa “proposta indecente” che sta girando attraverso divers, anche se nessuno ha finora raggiunto il compenso offerto alla Kardashian, la donna al momento più desiderata nel mondo del virtuale.Kim piace non solo nel mondo reale, dove però solo suo maritoha accesso alle sue grazie, ma soprattutto nel mondo del virtuale dove sono migliaia i possibili clienti di “Virtualmate” che promettono di iscriversi solo se tra le star disponibili con cui intrattenersi ci sarà anche Kim Kardashian. A giudicare dal video diffuso dalla società “VirtualMate” in cui si vede una bellissima donna bruna creata con una perfezione tale dei dettagli da rendere difficile a volte capire che si tratti solo di un fake. La sua pelle, i suoi occhi e i suo modo seducente di muoversi davveroQueste amante/i virtuali promettono diogni desiderio, parlando, vestendosi, spogliandosi e ammiccando con sguardi e gesti decisamente intriganti.Il problema dell’azienda al momento è che gli acquirenti vorrebbe virtualmente andare a letto non con donne di fantasia, ma con delle celebrità e Kim Kardashian è in testa tra tutte, con oltre mille richieste al mese perché l'azienda la concinca ad essere trasformata in una partner sessuale nella realtà virtuale. L’azienda finora ha risposto: “", spiegando che "”. Se Kim dovesse accettare, VirtualMate dovrà mappare ogni centimetro del suo corpo grazie a unaper digitalizzare tutti i suoi movimenti.Gli ingegneri dell’azienda sostengono anche che possono creare una versione "" di Kim e una versione "", in modo che "". Non è ancora chiaro se Kim accetterà l'offerta, cosa che, secondo “The Blast”, è altamentese non impossibile data l’immoralità della proposta, ma la sicurezza con cui il progetto di "VirtualMate" sta andando avanti lascia presumere che vi siano accordi in corso con altre celebrità e volti famosi.