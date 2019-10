Hai fatto arrabbiare Stefano? La foto hot di Belen Rodriguez scatena i fan

Le foto disono sempre un concentrato di ironia e sensualità. Si sa che alla showgirl argentina piace mettere in mostra e stuzzicare i suoi fan, ma anche i follower molto spesso si trovano a prendere in giro, bonariamente, la compagna di Stefano De Martino. E l’occasione è stata servita su un piatto d’argento grazie a uno scatto molto hot pubblicato su instagramBelen Rodriguez è in posa con indosso solo un completo intimo che lascia ben poco all’immaginazione. Lo scatto che ha mandato infa riferimento a una campagna pubblicitaria di lingerie da donna a cui la showgirl a preso parte. È distesa su un pavimento in legno, Belen ha gli occhi chiusi, i capelli sciolti che cadono confusi vicino le spalle, e abbraccia con un far sensuale il busto di due statue di marmo. E proprionon è sfuggito ai fan della celebre showgirl."Hai fatto arrabbiare Stefano, per caso?", scrive un utente. "Cosa hai combinato, perché hai spaccato tutto?". I fan si sono sbizzarriti a prendere in giro la Rodriguez, affermando che la ragione dei due busti sul pavimento fosse legata a uncon De Martino. In realtà le cose sono ben diverse. Tra i due tutto procede a gonfie vele e lo scatto non ha nulla a che vedere con la love story che Belen e De Martino hanno intrapreso di recente. La showgirl infatti non fa caso alle critiche e non risponde alle illazioni dei fan.