Piango tutte le mattina! Elena Santarelli lo confessa solo oggi: il racconto sul figlio Giacomo

Elena Santarelli si racconta. In una lunga intervista rilasciata allatorna a parlare di sé e soprattutto di Giacomo, il primogenito di 10 anni avuto dall’ex calciatore, colpita circa due anni fa da un tumore. Il peggio è passato, dalla scorsa primavera Giacomo sta bene., dopo anni di dolore e sofferenze, ha anche deciso di raccontare la propria esperienza di madre e il dramma familiare nel libro “Una mamma lo sa” i cui ricavati saranno devoluti all’, che sostiene la ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica.“Chi ti dice di lasciarsi tutto alle spalle non sa di che cosa sta parlando, non ha vissuto la malattia“, ha detto Elena Santarelli confessando di aver avuto undopo la lunga battaglia del figlio. “In estate Giacomo ha chiesto di fare un viaggio a New York, siamo andati solo io, lui e il papà”, e aggiunge quanto sia stato fondamentale il sostegno dell’ex calciatore.

“Quando Giacomo era sotto terapia, volevo fare tutto da sola, mi sentivo Wonder Woman. Il mio unico pensiero era andare avanti, sembravo dopata. Poi c’è stato il crollo e ho capito di aver bisogno di aiuto” ha spiegato la Santarelli. “Ripercorrere alcune vicende mi ha fatto male, per questo, e non mi vergogno a dirlo, sto seguendo una terapia psicologica. Si chiama Emdr e si basa sul movimento degli occhi tra la psicoterapeuta e il paziente per elaborare il dolore” ha spiegato Elena.



Ora fortunatamente lo stesso Giacomo è sereno, finalmente libero dalle terapie. “Siamo nella fase ‘Follow up’, quindi per i prossimi cinque anni dobbiamo comunque fare controlli, ma l’ottimismo non ci mancherà mai”, ha spiegato la showgirl. Scrivere il libro è stato per lei mettere nero su bianco le sue emozioni è stato anche un modo per ringraziare tutte quelle persone che le hanno mostrato solidarietà e affetto. Un progetto postato avanti dopo il benestare del figlio Giacomo.



Il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi non ha ancora letto il libro e lo farà in seguito insieme alla mamma. Lo ha detto la showgirl in un’intervista rilasciala al settimanale “Grazia”: “Lo farà poi, insieme con me”. Il bambino è riuscito ad affrontare il difficile percorso con grande coraggio e la mamma ha confessato che ancora oggi il dolore per quel periodo è presente in tutta la famiglia. Poi la confessione: “L’ultima volta che ho pianto? Lo faccio ogni mattina dopo averlo accompagnato a scuola. Non mi sembra vero che stia di nuovo bene”.