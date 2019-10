Sonia Pattarino: Ho lasciato Ivan Gonzalez perché non mi amava

È finita una storia che mi ha fatto vivere delle emozioni forti. Ho lasciato tutte le mie certezze per andare in Spagna, finchè mi sono dovuta arrendere all’idea che tra me e Ivan non ci fosse un futuro

Avevo accanto un uomo che sembrava perfetto: presente, dolce e affettuoso. Poi qualcosa è cambiata: poco prima dell’estate io e lvan abbiamo vissuto un periodo difficile

Sono tornata in Sardegna per il mio compleanno più serena e con la convinzione che di lì a poco ci saremmo rivisti per festeggiare insieme. Il giorno prima dei festeggiamenti, però, le cose sono un po’ cambiate

Ivan ha trovato mille scuse per non prendere l’aereo e venire da me. Non ha neppure pensato a una sorpresa a distanza o semplicemente una torta da farmi recapitare. Da lì ho avuto l’ennesima dimostrazione che forse i sentimenti che provavo io non erano gli stessi che nutriva lui nei miei riguardi

Da parte mia c’era amore, ma quando più volte un uomo alla domanda ‘Cosa senti per me? Mi ami?’ ti risponde ‘un pochino’, forse c’è poco da poter recuperare

Ho voglia di condividere la quotidianità con un uomo che sappia amarmi e costruire insieme a lui, partendo da zero, un futuro. Quel futuro che lvan non ha saputo darmi

Solo qualche settimana fa,annunciava via social che la sua storia consi era conclusa. I due, che si sono fidanzati a, hanno vissuto insieme alcuni mesi, poi la ex corteggiatrice ha capito che i sentimenti che provava lei non erano ricambiati allo stesso modo.– ha raccontato Sonia al settimanale Uomini e Donne magazine - .”. La Pattarino, infatti, ha confessato di aver vissuto unache lei e Gonzalez hanno tentato di risolvere con unain Messico, dove sembrava essere tornato tutto a posto.Poi, unada parte dell’ex tronista ha ribaltato tutto. “– ha continuato a dire - .”. “– ha detto ancora lei, che ha deciso di mettere al primo posto se stessa e di trovare undiverso da Gonzalez - .”.