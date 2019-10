Rihanna in slow motion è super sexy

8 milioni di visualizzazioni e più di 4 milioni di like in poche ore per la clip che ritrae inla cantantementre in una bellissima villa cammina scalza, sfoggiando un sexy bikini nero.Con sulle spalle una vestaglia in organza nera leggerissima e trasparente, perfetta per esaltare il suo, stringe in mano una grande pochette bianca, mentre camminando felina, la 'pantera del pop' a un certo punto si volta, muovendo i suoi capelli d'un colpo e lasciandoli ondeggiare al vento in modo sensuale grazie alla tecnica dello slow motion.realizzando in poche ore già oltre 8 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. Numeri da capogiro per le altre influencer, ma non per Rihanna che dimostra di essere per i suoi milioni di follower una delle donne più sexy e ammirate del mondo. La location sembra misteriosa, ma pare trattarsi di un posto tropicale in cui forse lasi sta ancora godendo l’estate.Dato che il video non è commentato da alcuna didascalia, su internet sono tante leche stanno impazzando sui social su quale motivo abbia spinto la diva a pubblicare un video. Vanagloria? Autocelebrazione? Necessità di far vedere a sua linea perfetta per smentire i rumors che la vogliono incinta da mesi? Altri, infine, pensano che il bikini sia in realtà un completino di, con slip e reggiseno in raso neri e vestaglia sexy da camera, in pratica uno spot per la sua linea di lingerie “Savage X Fenty”. Quale che sia la verità resta l’indimenticabile falcata della splendida cantante che nel video dà decisamente il meglio di sé.