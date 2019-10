Ho avuto una relazione con un prete! Patrizia De Black choc a Pomeriggio5

Ci siamo conosciuti per caso in un bar. Prendevamo il caffè e poi abbiamo iniziato a frequentarci. C’era un solo problema: la domenica scompariva

L’ho visto entrare in chiesa ma non usciva più, così sono entrata e chi vedo sull’altare a dire la messa? Lui!

Ma a me non me ne frega niente, se io vado a letto con un prete lo dico, non ho niente di cui vergognarmi! L’ho scoperto dopo, ma anche dopo ho continuato a vederlo.

La contessaè una delle Nobil Donne più estroverse del nostro Paese. Discendente di due potentissime famiglie, cubana da parte di padre, è spesso ospite in tv dove non manca di raccontare aneddoti curiosi della sua vita extra ordinaria. Partecipa spesso ai salotti di Canale5 e ieri, a, ha raccontato di quando ebbe una relazione con unsenza sapere che fosse un ministro di Dio.L'argomento del talk della seconda parte del programma di Barbara d'Urso – da sempre dedicata agli argomenti leggeri di attualità e di gossip – era il racconto delle storie di ex preti che, trovato l'amore, decidono di abbandonare l'abito talare. In studio, quindi, erano presenti due coppie (una eterosessuale e una omosessuale) in cui un componente era un ex prete. In collegamento da Roma c'era la contessa Patrizia De Blanck, che ha raccontato di aver avuto una relazione con un bellissimo uomo senza sapere che fosse un prete. “”, ha detto la Nobil Donna.Questo dettaglio si rivela fondamentale per la prosecuzione del racconto perché, per capire i motivi di questa strana latitanza domenicale, la contessa decise di seguirlo: “” Inevitabile l'ilarità in studio per il modo in cui la contessa Patrizia De Blanck ha esposto il suo racconto, anche perché la donna ha spiegato che benché l'uomo vestisse sempre di nero non aveva mai il collarino. Secondo la socialite romana, la scelta del suo look derivava dal lavoro presso le pompe funebri o qualcosa di simile.In studio c'era anche Patrizia Groppelli, ex principessa d'Asburgo e Lorena per matrimonio, che ha messo in dubbio il racconto della Nobil Donna. Patrizia De Blanck, che è nota per essere una persona schietta e diretta, non si è però fatta intimidire dalle rimostranze dell'ospite in studio: “” La tesi di Patrizia De Black è che per la loro formazione ed educazione, i preti siano uomini molto attenti con le donne. Dopo l'esperienza con la contessa, pare che il prete abbia rimesso i voti e si sia sposato con un'altra donna ma ancora oggi i due continuano a sentirsi e ad avere un rapporto d'amicizia.