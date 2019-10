Basta così! Sfilata bollente di Riccardo a Uomini e Donne, ma Maria lo ferma

Una nuova puntata deldedicata alla sfilata e, in questo caso, è stata la volta degli uomini. Il primo a mostrarsi in passerella è stato, il quale ha dato luogo ad un balletto davvero osé che ha infuocato gli animi a Uomini e Donne.Il tema della sfilata era: “Fascino irresistibile”, ognuno dei partecipanti ha interpretato a suo modo questo tema simulando delle situazioni specifiche.ha deciso di andare dritto al sodo e di presentarsi in abbigliamento da letto.

Ad aprire i battenti della sfilata dei maschietti a Uomini e Donne ci ha pensato Riccardo Guarnieri, il quale ha subito infiammato lo studio con una performance davvero osé. Il cavaliere è entrato con un completino da notte estremamente attillato e un cuscino tra le mani. Ad un certo punto, però, si è fermato al centro della passerella ed ha incominciato a simulare uno spogliarello.

Dopo le esortazioni da parte delle persone presente nel pubblico, si è sfilato la t-shirt ed ha incominciato a muoversi in modo sinuoso. Al termine della sua performance, si è sdraiato a terra su di un fianco. Ed ha aspettato che Maria desse la parola al parterre femminile per votare. Una volta cessata la musica, Guarnieri si è alzato in piedi ed ha finto di voler procedere con lo spogliarello, ma Maria De Filippi lo ha fermato dicendo: “Basta così”. La sfilata osé di Riccardo ha infiammato il pubblico di Uomini e Donne. Tutti i presenti, infatti, si sono mostrati parecchio entusiasti dalla cosa. Anche Ida Platano non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo consenso e apprezzamento nei confronti della fisicità del cavaliere.

Ad ogni modo, c’è stata comunque qualche nota stonata. Alcune donne del parterre, infatti, gli hanno dato un voto parecchio basso recriminandogli l’aver esagerato e l’essersi mostrato un po’ troppo sfacciato. Inutile dire che dal pubblico si è alzato un coro di “buu” infinito.