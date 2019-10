Riccardo Rossi e Enrico Lucherini : Ferragni e Fedez da rinchiudere

Nel corso di un’intervista ahanno espresso dei giudizi su alcuni personaggi molto noti. I due sono protagonisti di un documentario in onda su Rai 5 mercoledì 16 ottobre 2019, intitolato. A parlare del format è l’attore, Rossi, proprio nel salotto di.Si tratta di un documentario che ripercorre la storia del cinema italiano dalla A alla Z. Si potranno vedere l’’incontro con Antonioni e Monica Vitti, le invenzioni per promuovere i film in uscita, la Dolce vita e la rivalità tra Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Enrico Lucherini racconta nel documentario tantissimi aneddoti ad un Rossi che entra nella sua casa-studio per scoprire tante cose inedite.

Durante l’intervista a Vieni da me Lucherini ha ricordato il famoso incidente di Cannes con protagonista la Loren, e anche il finto incidente automobilistico di Sylva Koscina. L’incidente sarebbe avvenuto nel 1954 e il press-agent ha detto che lui e l’attrice erano in via Veneto dove c’era molta gente. All’una di notte c’era stato un botto fortissimo e mentre lui si era recato a vedere aveva detto a Sylva di chiamare l’autoambulanza. Di scatto lei aveva risposto che era matto, invece doveva chiamare i fotografi! In realtà l’incidente era vero, ma per fortuna lei stava benissimo. Lucherini da quel momento intuì che i fotografi potevano servire anche per il suo ufficio.

Non sono mancati nel corso dell’intervista anche giudizi su personaggi noti e di influencer famosi. Proprio riguardo alla coppia Chiara Ferragni e Fedez ha detto che sarebbero da rinchiudere. Non ha risparmiato critiche anche verso Fabio Rovazzi, del quale pare non abbia una buona opinione. Il pres-agent ha detto di non aver capito che tipo di canzone ha scritto Rovazzi e anche quella con Morandi non gli è sembrata affatto una novità!

Anche nei confronti di Giulia De Lellis non ha opinioni entusiasmanti, mentre ha parlato benissimo di Belen Rodriguez. Sull’argentina ha avuto parole di elogio, e ha detto di ritenerla anche molto carina. E’ andata bene anche per il marito, Stefano De Martino, del quale ha detto che come presentatore è davvero molto bravo. Chissà che diranno delle opinioni di Lucherini i diretti interessati? Stiamo a vedere!