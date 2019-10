Il fratello di Franco Battiato: La casa di Milo era in vendita, devo pensare al futuro

ha sentito al telefono il, Michele, che ha parlato di ciò che sta accadendo in questi giorni dopo la bufera esplosa intorno al nuovo progetto discografico "". "L'unico episodio vero riguarda la messa in vendita della casa, ma perché io devo pensare anche al futuro. Ma non abbiamo nessun problema di altra natura" spiega il fratello di Franco Battiato.

"Le persone che fanno dichiarazioni come quelle che ho ascoltato in questi giorni si qualificano da sole" - prosegue - "Noi viviamo tutto con molta serenità. Certo, ho sentito cose che potrei definire stratosferiche, altre completamente inventate. Cioè di chi si è spacciato per amico di mio fratello e invece non è assolutamente mai stato. Sono dei disperati entrati in casa grazie ad amicizie comuni e che adesso mettono in scena la tipica parte che gli compete in ogni melodramma che si rispetti. Quel che mi sento dire è solo che stiamo assistendo mio fratello come merita".

Michele prosegue poi difendendo il progetto discografico "Torneremo ancora" e rassicura sulle condizioni del fratello: "Mio fratello riceve continuamente gli amici più intimi, viene curato al meglio e sta superando un momento di difficoltà, anche serenamente. Non abbiamo nessuna preoccupazione di qualsiasi sorta".