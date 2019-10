Smog,per morti da biossido di azoto, sonoL'Italia è il primo paese dell'Ue per morti prematureda biossido di azoto () e nel gruppo di quelli che sforano sistematicamente i limiti di legge per i principaliinquinanti atmosferici.I dati sono stati raccolti e analizzati dall'Agenzia Europea per l'Ambiente () nel rapporto annuale sulla qualità dell'aria. Sonoche vivono in aree, soprattutto la Pianura Padana, dove i limiti europei per i tre inquinanti principali sono violati di continuo Secondo l'analisi dei rilevamenti 2016, la penisola ha il valore più alto della Ue di decessi prematuri per biossido di azoto (NO2, 14.600), ozono (O3, 3000) e per il particolato fine Pm2,5 (58.600).