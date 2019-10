Manovra, Luigi Di Maio : carcere grandi evasori

Il capo politico del Movimento 5 Stelle esprime soddisfazione per la manovra, ma sottolinea l’importanza di puntare al carcere per i grandi evasori. La manovra, così com'è stata concepita dal governo rappresenta un "ottimo risultato" per il M5S,ma c'è "un capitolo fondamentale,che è la lotta all'evasione". Cosi Luigi Di Maio in un post su Facebook. "Lo Stato deve fare lo Stato con chi in questi anni ha nascosto centinaia di migliaia di euro in qualche paradiso fiscale, a danno di tutti gli italiani onesti. Contro queste persone bisogna essere duri, introducendo il carcere". "Per noi-conclude il capo politico del M5S-il carcere ai 'grandievasori' è un punto irrinunciabile".