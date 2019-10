Nintendo Switch Tour, nei centri commerciali

Dal 18 ottobre il divertimento di Nintendo Switch fa tappa nei principali centri commerciali d’Italia. Protagonista sarà una speciale area dedicata alle diverse modalità di gioco proposte dalla versatile famiglia di console

Al via la nuova edizione del Nintendo Switch Tour, evento itinerante dedicato ai titoli di maggior successo per la console Nintendo Switch. Nove tappe per una serie di imperdibili weekend nei principali centri commerciali d’Italia, pensati per guidare i fan alla scoperta della famiglia di console più versatile in circolazione e dei suoi giochi.

L’edizione invernale del Nintendo Switch Tour 2019 prenderà il via il 18 ottobre all’interno del centro commerciale Il Globo di Busnago (MB), dove verrà allestita una speciale area dedicata alle ultime novità della console, presente fino al 20 ottobre. La scenografica area pensata per l’occasione sarà divisa in quattro zone allestite e arredate come degli spazi di uso quotidiano, da una terrazza a un vagone del treno, fino a un vero e proprio salotto con tanto di divano e TV. In ognuno di questi spazi sarà possibile provare una modalità di gioco differente tra le tante proposte dalla famiglia di console Nintendo Switch, seguendo un percorso ben preciso: si inizierà con la Modalità TV all’interno del salotto di casa, per poi passare alla terrazza in Modalità da Tavolo, finendo nello spazio che ricorda un vagone del treno in Modalità portatile, dove i visitatori potranno provare anche la nuova Nintendo SwitchLite, versione compatta ed esclusivamente portatile della top di gamma. Al termine di questo percorso, ci sarà la possibilità di testare anche Ring Fit Adventure, la nuova esperienza fitness che permette a tutti di rimanere in forma videogiocando.