Amici Celebrities, semifinale : i due eliminati e i quattro finalisti

Martedì 15 ottobre si è svolta la registrazione della semifinale di Amici Celebrities che andrà in onda mercoledì 16 ottobre in prima serata su Canale 5. Michelle Hunziker ha condotto i vip, che ormai non fanno più parte della squadra blu o della squadra bianca, a svolgere cinque gironi in cui avrebbero gareggiato per sé. Presente anche Maria De Filippi nel ruolo di quarto giudice.

Ebbene, da come ci informa Il Vicolo delle News, nel primo girone ogni concorrente si è esibito con ex allievi del talent. Quindi, Filippo Bisciglia ha cantato con Stash, Pamela Camassa con Irama, Ciro Ferrara con Giordana, Laura Torrisi con Alberto, Emanuele Filiberto con Diana Del Bufalo. Massimiliano Varrese si è esibito in una coreografia con Andreas e Sebastian.

A seguito del primo girone è stato decretato il primo finalista, ovvero Filippo Bisciglia. Invece, nel secondo girone è stato decretato il primo eliminato della serata. A lasciare il programma è stata Laura Torrisi. Il terzo girone vede il trionfo di Pamela Camassa, così come il quarto vede quello di Ciro Ferrara. Entrambi possono accedere, quindi, alla finale di Amici Celebrities.

Lo scontro finale nel quinto girone si è svolto tra Emanuele Filiberto e Massimiliano Varrese. Quest’ultimo ha vinto ed è il quarto finalista, mentre il principe di casa Savoia è stato eliminato definitivamente dal programma.

Nella semifinale di Amici Celebrities sono stati eliminati Laura Torrisi e Emanuele Filiberto (ex componenti della squadra blu). I quattro finalisti della prima edizione del talent sono Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Ciro Ferrara. La finale andrà in onda mercoledì 23 ottobre con la conduzione di Michelle Hunziker. Gli ascolti non hanno premiato il programma, che ha subito diversi cambiamenti dalla prima puntata che non sono stati apprezzati molto dal pubblico. Ad ogni modo, siete curiosi di vedere chi si aggiudich