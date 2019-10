Le occhiaie sono il tuo peggior incubo? Ecco i rimedi economici per eliminarle

Essere donne, che fatica! Tra i più acerrimi nemici delle femminucce, sbucano loro, le cosiddette “occhiaie”. La guerra a questo antipatico inestetismo è difficile ma non impossibile, vediamo insieme come sconfiggerlo. Le cause delle occhiaie scure - Alcune persone presentano una iper-pigmentazione della zona oculare, tale da conferire al loro, purtroppo,un ‘aria stanca ed appesantita,ma trattasi di una caratteristica personale, conferitagli sin dalla nascita. Ulteriore fattore scatenante è da ricercasi in una cattiva circolazione sanguigna che provocando un blocco dei vasi, provocherebbe l’insorgenza di zone scure.

Lo stress, l‘ansia, l’esaurimento emotivo, sono tra le cause di origine psicologica più note . Non è un caso,infatti se la prima domanda che viene da porre alla nostra amica,che ci viene incontro con aria stanca e gli occhi segnati dalle occhiaie,è se se la passi bene o meno!

Inesorabile è poi lo scorrere del tempo, che avanza feroce,ma in modo democratico per tutte! Con l’aumentare dell’età è fisiologico riscontrare un imbrunimento della zona che va dalle palpebre all’osso zigomatico. E quindi,signore,dovremmo rassegnarci? Giammai!

Occhiaie rimedi naturali ed economici

Un rimedio casalingo ma efficacissimo consiste nel massaggiare la zone da trattare con movimenti circolari. La sollecitazione manuale,meglio ancora se accompagnata da una crema ad hoc,dovrà essere effettuata dalle palpebre sino alle tempie per evitare ristagni e permettere la normale circolazione sanguigna.

Una seconda tecnica fai da te, consiste nell’ esporre la zona oculare a temperature fredde. Potrete testare l’efficacia al mattino, con un semplice cubetto di ghiaccio. Appoggiatelo sugli occhi esercitando una leggera pressione, poi passate tranquillamente alla vostra beauty routine quotidiana,l’effetto vi stupirà!

Altro trucchetto, semplice ma garantito, consiste nel trovare il correttore perfetto! A seconda del colore delle vostre occhiaie dovrete infatti scegliere tra quelli in commercio. Un correttore rosso, ad esempio sarà perfetto per spegnere e nascondere occhiaie marroni.

E se nulla possiamo contro il biologico invecchiamento, dobbiamo dare il massimo per ricercare la nostra serenità, evitando di sottoporre il nostro organismo allo stress. La serenità mentale gioca un ruolo fondamentale in fatto di salute e dunque di bellezza. Occhi aperti dunque, ma senza occhiaie.