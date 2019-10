Selvaggia Lucarelli contro Barbara D'Urso: Usa la malattia per alzare lo share

Da un po’ di ore sul web non si sta facendo altro che parlare di un post al vetriolo pubblicato da Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso. Il lunghissimo intervento è stato pubblicato dalla giornalista direttamente sul suo profilo Instagram ed è divenuto virale in un batter d’occhio. Il motivo? L’opinionista ha voluto mettere in luce un aspetto macabro del mondo della televisione di cui, a suo avviso, si servirebbe proprio Lady Cologno. Sfruttare la malattia mentale per alzare lo share è una pratica disumana che merita di essere rimarcata pesantemente.

Selvaggia Lucarelli si è scagliata nuovamente contro Barbara D’Urso e l’ha accusata di servirsi in modo vergognoso delle malattie di alcuni suoi ospiti per alzare un po’ il livello di ascolti. Questo è ciò che sarebbe accaduto domenica scorsa a Live – Non è la D’Urso. Secondo il punto di vista della giornalista, infatti, la padrona di casa ha ospitato Sara Tommasi e, per tutta la durata dell’intervista, non ha fatto altro che girare il coltello in una piaga insanabile.

La ragazza è, infatti, affetta da bipolarismo, una malattia psicologica molto grave dalla quale non si guarisce mai. Essa spinge i malati che ne soffrono ad alternare momenti di depressione, a quelli di euforia, a drammatici episodi autolesivi. In poche parole, chi ne soffre alterna momenti di lucidità ad altri di pura follia.

Per tutta la durata dell’intervista, dunque, la conduttrice non avrebbe fato altro che porre l’accento su parole come “porno”, “hard”, “video senza mutandine”. Tutti aspetti fortemente denigratori e offensivi della dignità umana, secondo il punto di vista della giornalista. Selvaggia Lucarelli, dunque, ha accusato Barbara D’Urso di sfruttare la malattia mentale, mettendo in risalto gli aspetti più rivoltanti e umilianti, per incrementare lo share.

Per rendere più chiaro il suo punto di vista, l’influencer ha fatto un parallelismo con il film The Jocker, nella scena in cui il conduttore Franklin ridicolizza Jocker durante il programma. Nel film, però, l’attore affetto da malattia mentale è consapevole delle sue intenzioni al contrario di quanto accaduto a Sara Tommasi domenica scorsa.