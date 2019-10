Franco Battiato e la malattia, la decisione! Si ritira dalla musica

Franco Battiato si ritira dalla musica. Ilsiciliano, ormai si sa da tempo, e ora i suoi collaboratori, lo hanno confermato: “Non possiamo dire che sta male, ma non sta sufficiente bene per essere presente a parlare di questo nuovo progetto”, ha detto il manager di Battiatodurante la conferenza di stampa di presentazione nel”. Durante la presentazione del disco,non c’era e i collaboratori hanno voluto giustificare la sua assenza. Durante l’incontro, però, sono state mandate in onda alcune immagini che ritraevano un Battiato stanco, talvolta seduto al mixer, che sembrava discutere con il suo staff.“Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto (…) Franco mi diceva sempre che non aveva testi pronti. L’ultima volta ci siamo sentiti al telefono un anno fa. Perché componeva al momento, quando pensava al progetto. Non so da dove abbiano tirato fuori questa roba che pubblicheranno” aveva detto di recente, collaboratore di Battiato, riguardo il brano scritto da Battiato con Juri Camisasca.

Sono ormai diversi anni che Franco Battiato non si è più fatto vedere in pubblico: solo ogni tanto si è mostrato in qualche foto postata sui social. Tutto è iniziato con laavvenuta nel 2017. Sono state avanzate ipotesi ma la faccenda è sempre stata avvolta da un certo mistero. Non si è parlato del vero stato di salute del cantante, solo la famiglia ha voluto smentire le sue cattive condizioni dicendo che il Maestro era in ripresa.La novità sarebbe, però, la presenza di un nuovo inedito – “Io non sono più io” – che sarebbe il suo ultimo brano. Eppure Cattini aveva detto: “Franco non ha neanche un accordo da parte, né canzoni”, eppure ha confermato l’esistenza di questo nuovo brano, scritto da Ferri e inizialmente destinato a Tiziano Ferro. Il brano è stato depositato allacon Franco Battiato compositore e Roberto Ferri autore delle parole originali.

Come per l’inedito, anche “”, era nata come canzone per un altro cantante,. “La canzone nasce da una richiesta di Caterina Caselli che stava raccogliendo idee per l’album di Andrea Bocelli – ha detto Cattini – Franco si mise a lavorarci su ma non entrò nell’album. L’inedito risale al 2016 ed è stato registrato come scrittura e voce da Franco al computer; l’orchestra è stata registrata a maggio di quest’anno partendo dalle partiture di Franco: c’era una versione precedente con Yuri Camicasca, con cui l’ha scritto”.