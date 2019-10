Miranda Kerr di Victoria's Secret è mamma per la terza volta

Siamo felicissimi per l'arrivo di Myles e ringraziamo tutti quanti per le parole gentili e gli auguri ricevuti in questo momento speciale

Non potremmo essere più entusiasti di accogliere il nostro bellissimo figlio nella nostra famiglia

L'ex Angelo diha dato alla luce Myles, il secondo figlio avuto dal fondatore di Snapchat Evan Spiegel. la top model è già madre anche di Flynn, avuto dalle precedenti nozze con il divo Orlando Bloom...edhanno dato il benvenuto a un secondo figlio, che hanno chiamato. "", ha detto la coppia in una dichiarazione congiunta pubblicata sull'account Instagram della modella australiana con la foto del dettaglio di una copertina trapuntata, con ricamato il nome del neoarrivato, "Miles".", hanno dichiarato il CEO / co-fondatore di, 29 anni, e l'ex Angelo di, 36 anni, che sono anche genitori del piccolo17 mesi, mentre la super top model è anche madre di, 8 anni, avuto dall'ex marito

essere mamma, è la cosa più gratificante del mondo

Impiegherò 9 mesi per far crescere un bambino bellissimo e potrebbero volercene altrettanti perché torni a sentirmi bene in bikini

Miranda ed Evan hanno iniziato a uscire nel 2014 e si sono fidanzati a luglio 2016, con la modella che ha rivelato a “” di aver aspettato che fossero sposati per fare. La coppia, sposatasi nel 2017, vive in una lussuosa tenuta a Los Angeles, acquistata per 12 milioni di dollari nel 2016. Sempre al magazine britannico, quando era in dolce attesa di Myles, Miranda Kerr aveva rivelato di adorare “”, aggiungendo che, quando sarebbe nato il suo terzo figlio, avrebbe fatto in modo che gli altri due non si sentisseroPer quanto riguarda il suo corpo, giunta alla terza gravidanza, aveva detto: “”. E la modella in quanto a disciplina e culto del propriocorpo non scherza. Tutti ricordano quello che fece dopo la prima gravidanza, quando era ancora sotto contratto con Victoria’s Secrets. Appena dopo il parto si infilò per mesi senza mai toglierlo unold style, in stecche di balena e stretti lacci sul retro, per far tornare la sua pancia super piatta in tempi record. E ci riuscì.In molti pensano che ha fatto lo stesso dopo la nascita del secondo figlio. E, dato che non c’è due senza tre, visto che il suo metodo pare funzionare alla grande, probabilmente la bellissima modella avrà già riesumato dal cassetto il suo bustino stile Ottocento perchè non ha alcuna intenzione di veder sfiorire la sua bellezza e perfezione fisica che l'hanno portata ad essre una delle donne più desiderate del mondo.