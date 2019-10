Temptation Island Vip: Alex Belli e Delia Duran escono insieme ma vengono attaccati

Alex e Delia sono entrati a far parte della seconda edizione dia metà percorso. Tuttavia, anche per loro le cose non sono state semplici. In particolare,si è avvicinata molto al single Riccardo, ribattezzato dai fidanzati “” per la somiglianza con l’attore che lo interpreta, Jason Momoa., dopo aver visto alcuni video all’ultimo falò ha anche cercato di fuggire e di avvicinarsi al villaggio delle fidanzate per chiamare la sua Delia.Nell’ultima puntata, però, anche Delia ha visto un video in cui Alex era molto vicino alla. L’attore la accarezzava, le diceva le stesse frasi che diceva a lei, le ha fatto un servizio fotografico.

Al falò di confronto finale Alex era molto arrabbiato con Delia, ma lei era del tutto positiva e gli ha detto di aver capito che aveva un’attrazione fisica per Riccardo ma che in realtà sentiva la sua mancanza. Dopo qualche rimprovero da parte dell’attore, Alex e Delia si sono abbracciati e baciati e hanno lasciato il programma insieme.

Sui social gli utenti Instagram, Facebook e Twitter hanno commentato Temptation Island Vip per tutta la sera. Ebbene, il comportamento dell’ultima coppia arrivata nel programma pare non abbia proprio convinto i telespettatori. Infatti, in molti pensano che Alex e Delia non siano stati per nulla sinceri e che il loro comportamento sia stato del tutto forzato: dal tentativo di fuga dell’attore, alle lacrime che non uscivano in entrambi, anche l’avvicinamento di Alex alla tentatrice è apparso finto.

Per questa seconda edizione di Temptation Island Vip condotta da Alessia Marcuzzi abbiamo visto di tutto. Ciro Petrone e Federica Caputo sono stati squalificati per la fuga dell’attore, Damiano Er Faina non è riuscito a resistere più di quattro giorni e in lacrime ha provato a farsi perdonare dalla sua Sharon.

Poi, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sono usciti insieme pronti per una convivenza, così come Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Non è andata bene, invece, per Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo, Serena Enardu e Pago. Gabriele ha deciso di dare una seconda possibilità a Silvia.