Vai a lavorare per strada? Barbara D'Urso insultata per l'ennesima volta

Barbara D’Urso è tra le donne del mondo dello spettacolo più seguite e quindi, di conseguenza, anche tra le più criticate di sempre. La conduttrice è presente nel palinsesto dicon tre trasmissioni (, e, pertanto, è in onda 6 giorni su 7. Come se non bastasse, però, Lady Cologno è molto attiva anche sui social network. Attraverso il suo profilo, infatti, condivide spesso numerosi contenuti legati alla sua vita al di fuori delle telecamere.La super conduttrice Mediaset ha pubblicato un post in cui ha informato i suoi fan dei programmi che aveva per la serata. Il look sfoggiato in tale occasione, però, ha lasciato un po’ perplessi alcuni utenti. Al punto che hanno sentito il bisogno di attaccarla e

Barbara D’Urso ha sfoggiato un succinto vestitino color arancio che ha fatto molto parlare. Molte persone, infatti, hanno criticato il suo look reputandolo un po’ troppo audace e sfacciato, specialmente per una donna della sua età. Tra i vari commenti ce ne sono stati alcuni alquanto delicati in cui Barbara D’Urso è stata semplicemente paragonata ad una zucca.

Altri, però, sono stati decisamente più velenosi nell’esprimere il proprio giudizio. Essendo l’abito particolarmente corto, infatti, diversi haters le hanno spudoratamente detto: “Vai a lavorare per strada?” Alludendo ad attività davvero poco edificanti. Ovviamente, come di consueto, Barbara D’Urso non ha preso minimamente in considerazione queste offese, lasciando che fan ed haters si scontrassero tra di loro. Stranamente, in questa occasione, sono state davvero molte le persone che sono intervenute in difesa della conduttrice.

Molti utenti, infatti, hanno accusato gli haters di essere davvero sgarbati ed offensivi quando pubblicano commenti di quel genere. È senza dubbio tollerabile e comprensibile nutrire scarsa simpatia per un personaggio pubblico, tuttavia, bisognerebbe sempre mantenere un minimo di rispetto ed educazione, specie nei confronti di una donna.