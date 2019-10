Il suo ultimo ricordo! Helen è una malata terminale, marito e figli organizzano il Natale a ottobre solo per lei

Helen Robinson, è una giovane mamma di 43 anni, di, in Inghilterra, che lo scorso anno è stata operata per un tumore al seno. Tutto sembrava procedere alla grande, le cure stavano andando avanti, il, e la famiglia stava pian piano tornando alla normalità. Ma il destino è crudele e solo poche settimane fa è arrivato il responso dei medici: “Il cancro è tornato”. Una notizia terribile per il marito, 49 anni, ex operaio, e i sette figli.Per i medici la 46enne potrebbe non arrivare alla fine dell’anno, così il marito Stephen, 49 anni, ha organizzato con i. L’uomo ha avuto un’idea: raccogliere i fondi per celebrare le, per fare in modo che durante questa importante festività lasia ancora con i suoi bambini. Stephen, è riuscito a comprare i regali per le sue tre figlie più piccole,di tredici anni,di dieci anni edi otto anni.

Stephen ha lanciato un appello sulla sua paginain cui chiedeva aiuto al mondo, per cercare di realizzare il desiderio di sua moglie. All’, l’uomo ha fatto sapere di voler raccogliere anche i fondi per il funerale della donna, che si è infatti aggravata molto rapidamente. “La notizia è stata devastante per tutti noi. – ha raccontato il marito di Helen – Stiamo insieme dalla scuola e siamo sposati da tantissimi anni”.“Helen ha educato così bene i bambini ed è il tipo di persona che farebbe di tutto per aiutare qualcuno. Ho pianto tantissime volte, perché siamo stati insieme da quando eravamo giovani. – ha raccontato ancora l’uomo – È l’amore della mia vita e non sono come farò. Scrivendo sulla sua pagina, il 49enne ha raccolto più di 2.600 sterline e ha commentato: “Sto facendo del mio meglio per risparmiare, per regalare ai nostri figli ed a Helen l’ultimo Natale. Voglio che almeno sorridano in quel giorno speciale perché al momento piangono in continuazione ed è straziante!”.

La 46enne era sta colpita la prima volta da une dopo una lunga battaglia l’anno scorso era riuscita sconfiggerlo ma il male si è accanito contro di lei estendendosi a polmoni e altri organi vitali senza darle scampo. Dopo la notizia la donna è stata trasferita al St. John’s Hospice, vicino al Clatterbridge Cancer Center, dove riceve