Sembri un trans! Ilary Blasi massacrata dagli utenti, le critiche feroci sui ritocchi

Non un buon momento per, gli ascolti distanno tradendo le attese e lenon tardano ad arrivare. Critiche, la maggiore parte delle volte ingenerose, che toccano Ilary Blasi a 360°. Dalla sua professionalità, messa in discussione nonostante i tanti riconoscimenti avuti in questi anni, all’abbigliamento giudicato fuori luogo e spesso inadeguato. Va detto che si tratta di una minoranza, sono molti quelli che la seguono e la sostengono.A differenza di chi continua a considerarla “una fortunata e raccomandata”. Una cosa è certa:Basta infatti spulciare su, sotto agli ultimi scatti postati da Ilary, per comprenderne bene la situazione. Sotto uno scatto che la vede con delle extension lunghissime si leggono infatti critiche come: “stile Panicucci, nooo”, “stai raggiungendo Donatella Versace, Ilary, te prego, fermate!”; e ancora “Ilary ma cosa stai combinando? Ora basta!”Altro dubbio che costante aleggia tra i commenti agli scatti di Ilary Blasi riguarda poi iai quali la conduttrice si sarebbe sottoposta negli anni. “Ilary, sembri un trans burino! Di quelli che stanno a Tor di Quinto. Terribile!” si legge tra i tanti commenti. Ma se molti ne criticano look e modi, tantissimi la amano proprio per questo.

Se il fatto di essere la moglie diper qualcuno la rende a priori intoccabile – “State zitti, dietro questa grande donna c’è un grande uomo, Francesco Totti, quindi Ilary non si tocca!!!” – altri complimenti arrivano su Instagram per l’indiscutibile bellezza oltre che per la sua professionalità. E la Blasi?e, anzi, dedicarsi alla famiglia e al lavoro.