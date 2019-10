Le gambe e il resto… Alice Sabatini, il buongiorno dell’ex Miss Italia è stupendo

Alice Sabatini torna su Instagram, l’ex Miss Italia ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Tra le reginette di bellezza più chiacchierate e discusse degli ultimi anni, la bellezza di Montalto di Castro, paese di 5000 persone in provincia di Viterbo, ha augurato il buon giorno ai suoi fan in un modo molto particolare. “”.

Seduta in cucina in shorts e canotta, Alice viene immortalata in tutta la sua semplicità e freschezza. Le gambe lunghissime, accavallate sull’alto sgabello, non possono non colpire. “Sei favolosa”, “Che bella… fetta biscottata”, nota qualche follower ironico. Il “Menù di bellezza” della Sabatini è abbastanza ‘appetitoso’ per i fan. Ma qualcuno un po’ distratto non si esime dal commentare: “Io me lo sono chiesto ma poi l’occhio mi è caduto su quei 3 km di gambe e non me lo sono chiesto più”.