Marica Pellegrinelli sbotta sui social: Non tirate in ballo il mio privato e i figli

Dal momento in cui il suo matrimonio conè giunto al capolinea,viene spesso attaccata sui social e, dopo il commento troppo invadente di un, la modella ha sbottato. Solita ignorare ogni giudizio troppo violento nei suoi confronti, la Pellegrinelli non se l’è sentita di rimanere ancora in silenzio davanti ad alcuni commenti che toccavano la suae, in particolar modo, i. Nasce da questo, quindi, lo sfogo di Marica che ha invitato chiunque si trovasse a “passare” dal suo profilo Instagram ad evitare di esprimere giudizi non richiesti e inerenti la sua vita perché, in fin dei conti, le persone che non fanno parte della sua quotidianità non possono conoscere a fondo lei e ciò che la circonda realmente.

Io non ho mai parlato della mia vita privata, della quale voi sapete poco nulla

Potete criticare quello che posto ed il mio lavoro, ma non tirare in ballo il mio privato come i miei figli. E questo è così da 10 anni e non da pochi mesi

– ha sbottato suMarica Pellegrinelli - .”. Stanca, quindi, di essere continuamente additata per la fine della sua storia con Eros Ramazzotti e per l’inizio di una nuova relazione con l’imprenditore, la Pellegrinelli non è riuscita ad ignorare l’ennesimo attacco degli utenti della rete e ha sbottato. In tanti si sono schierati dalla parte della modella e, a quegli hater amanti del pettegolezzo e dalla critica facile, i suoi follower hanno consigliato di non darle più fastidio.