Yudi Pineda, ecco la ex suora colombiana diventata una pornostar

Yudi Pineda, si parlava di lei già nel 2018 e ieri durante l’ospitata dail pubblico ha avuto modo di conoscerla meglio. Si è indagato sulla sua vita privata, dal passato in unalla carriera che si svolge oggi nei set dei. La ragazza è una delle porno attrici più conosciute, pensava il suo destino fosse legato alle suore, poi ha scoperto che la suaaveva a che fare con il mondo del porno.La sua vocazione ha avuto inizio a scuola quando le suore andavano a trovarle. Da giovanissima ha deciso di diventare una suora novizia, si è rinchiusa in un convento per ben 8 anni. Poi però si è resa conto che il mondo del porno aveva per lei un fascino diverso e così la ragazza oggi 28 enne ha, il porno, 10 anni fa.

Yudi Pineda qualche anno fa in Colombia raccontava di avere avuto una vera e propria folgorazione all’età di 18 anni, si era innamorata del suo professore di religione. Ha poi avuto un primo contatto con la Nestlè, ha avuto a che fare con Juan Bustos un talent scout che l’ha subito puntata. Così ha iniziato a lavorare nel settore con le webcam per adulti. Adesso ha 29 anni ed è la regina di questo modo. Ha dichiarato che inizialmente si sentiva parecchio a disagio nel farlo, ma adesso il porno è diventato la sua vita. Mentre in chiesa? Si sente a suo agio, nessuna vergogna, nessun imbarazzo, anzi non manca una messa, una preghiera, una riunione.

Durante Live Non è la D’Urso però si sono schierati tutti contro di lei perchè ha dichiarato di avere ancora fede anche dopo aver lasciato la chiesa e abbandonato quello che doveva essere il suo destino. Felice di essere una pornodiva, ma allo stesso tempo legata alla chiesa, i conti non tornano soprattutto per Giovanni Ciacci e Alda D’Eusanio.

Proprio quest’ultima si è scatenata ritenendo inappropriato, fuori luogo, il crocifisso che porta al collo tanto da invitarla a toglierlo perchè il credo religioso non ha a che vedere con quello che lei fa per professione. Poi arriva la confessione che infiamma lo studio. Yudi Pineda racconta addirittura di indossare costumi religiosi durante le sue performance. Subito rimproverata anche da Malena, incredula.