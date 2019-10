Unicef : in Italia più bambini obesi

Il rapporto Unicef evidenzia una condizione di malnutrizione nel mondo infantile e giovanile: dalla. In Italia la percentuale dio dai 5 anni, è del 36.8 36,8%, con un aumento del 39,1% rispetto al 1990. Si tratta di una situazione "". Lo ha detto Il presidente dell', Francesco Samengo, a proposito del Nuovo rapporto ''. "Malnutrizione non significa solo non avere da mangiare a sufficienza, ma anche mangiare in modo errato o malsano. Attraverso questo rapporto, si vuole mettere in luce anche il problema dell'obesità infantile che sta assumendo le caratteristiche di una vera e propria epidemia".

Il rapporto dimostra che il 42% degli adolescenti che vanno a scuola in paesi a basso e medio reddito consuma bibite zuccherate gassate almeno una volta al giorno e il 46% mangia cibo da fast food almeno una volta a settimana. Questi tassi aumentano al 62% e al 49%, rispettivamente, per gli adolescenti nei paesi ad alto reddito.