Martina Smeraldi è la nuova bollente scoperta di Rocco Siffredi

Martina Smeraldi, ancora soltanto 19 anni, ma già destinata allo spettacolo, una promessa del mondo del. L’ha trovata parecchio interessante, l’ha puntata, ha fatto una sola proposta ed ecco che si parla già di lei.Ieri la ragazza ha parlato di sè, si è un pò raccontata asu Canale 5 da Barbara D’Urso ed ha rivelato di essere felice e soddisfatta di avere preso questa strada. I suoi genitori invece non hanno accettato, è difficile accettare che la propria figlia scelga di diventare un’, trasgressiva, una star del cinema, di internet in questo modo.

Nonostante tutto, lei ha le idee chiare, è convinta di volerlo fare e proseguirà per la sua strada andando contro tutto e tutti. Ma come è arrivata a Rocco Siffredi? Grazie ad un ragazzo che lavora con lui da qualche tempo in accademia. Martina Smeraldi era presente in studio, insieme a Malena, pornostar ed ex concorrente del reality L’Isola dei Famosi che ha rilasciato importanti dichiarazioni. Le due infatti faranno presto un film insieme, ricco di tante trasgressioni e perversioni. Sul film è già a lavoro Rocco Siffredi che ha dichiarato di avere parecchie idee da stendere nero su bianco.

Non hanno ancora avuto modo di conoscersi a livello professionale, Malena dice di doverla ancora testare. Queste affermazioni hanno un pò il sapore della sfida, in realtà afferma di avere voglia di collaborare con lei, di volerla conoscere meglio per ottenere i migliori risultati. Soltanto questo. La ragazza ha poi raccontato dettagli intimi e privati partendo dalla dichiarazione che il mondo del sesso l’ha sempre attratta. Ha per esempio svelato di avere avuto le prime esperienze sessuali a 11 anni e solo a 12 anni il primo rapporto completo.Mentre a 15 ha vissuto la prima esperienza sessuale di gruppo.

Nessuna vergogna nel raccontare ciò che di più intimo possa esserci, anzi sembra essere soddisfatta. Tra l’altro ammette di essere emozionata all’idea di un film porno perchè ama essere osservata durante i rapporti sessuali. Vuole provare qualunque perversione e trasgressione, questo mondo la attrae ogni giorno di più. Il suo sogno era diventare una pornostar e possiamo dire che è riuscita ad ottenere ciò che voleva.