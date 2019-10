A chi hai leccato il cu**? Taylor Mega senza freni querelata dal paparazzo

Taylor Mega stavolta l’ha fatta grossa e dalle parole ecco i fatti. La biondissimaè stata infatti citata da, paparazzo nonché opinionista di. Tutto è nato nei giorni scorsi quando, durante una trasmissione il fotografo ha attaccatosenza girarci troppo intorno. Nel dettaglio l’ha accusata di aver architettato la sua relazione saffica conper il gossip. E di conseguenza per un ritorno d’immagine.Inoltre Fiordemondo ha detto di essere in possesso diche svelerebbero il suo pensiero. Alla luce di questo, nelle scorse ore, la discussione si è accesa in maniera rovente. Taylor ha fatto una diretta su Instagram in cui ha avuto parole durissime nei confronti di Alan, arrivando a insinuare che le sue dichiarazioni siano frutto del non coraggio di fare coming out. Il paparazzo, dopo aver sentito quanto esternato dalla Mega, è andato subito a querelarla.

La direttadell’influencer è stata trasmessa anche dal canale del trash ‘’. “Alan se non parla di Taylor Mega non è nessuno. Alan non è nemmeno un paparazzo, un giornalista da strapazzo, un opinionista, non è nessuno – ha dichiarato la friulana. – Non gli farei paparazzare nemmeno le paperelle del lago di Milano 2 perché nessuno vuole le foto di Alan”.E rincara la dose: “ e tu sei un paparazzo vero non ti fai vedere in foto, altrimenti le persone famose quando ti vedono scappano. Lui faceva il maestro di tennis e non si sa a chi ha leccato il c..lo per diventare paparazzo. Dato che la vita da paparazzo non gli rende ha trovato questa finta prova parlando di me. Nessuno sapeva chi era prima”.

Mega ha aggiunto altre esternazioni pesanti: “Lui non è neanche etero. Gli dà fastidio che io abbia fatto coming out. È invidioso. Avrebbe voluto farlo lui. Punto“. Nella mattinata odierna Alan, come ha fatto sapere tramite delle, è andato dai Carabinieri e haspiegando che le sue dichiarazioni sono state “lesive della immagine, onorabilità e professionalità”.