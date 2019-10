Andrea Damante beccato con Nicole Mazzocato... lei è vaga

Due ex volti disono finito al centro deidopo essere stati beccati insieme in più occasioni. Stiamo parlando di. Lui è stato tra ipiù ambiti delle precedenti edizioni del talk show. Lei, invece, unache, fino a qualche tempo fa, era fidanzata con.Nell’ultimo periodo, però, i due protagonisti di questo scoop sono stati avvistati in compagnia reciproca in più di un’occasione. Dopo numerose domande e rumors sulla questione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rotto il silenzio ed ha ammesso una certa simpatia.

Non sarebbe certamente la prima volta che due ex volti di Uomini e Donne diano luogo a relazioni improbabili. In questo caso, però, ciò che sta generando particolare sgomento è il fatto che uno dei due pare sia fidanzato. Dopo la fine della storia con Fabio Colloricchio, infatti, Nicole Mazzocato ha incominciato una relazione con un ragazzo abbastanza estraneo alle telecamere. Lei ha sempre dichiarato di essere felice con lui e di aver trovato, finalmente, quella serenità che le mancava.

Da un po’ di giorni, però, il web è stato scosso da una notizia inaspettata. Nicole Mazzocato potrebbe avere un flirt con Andrea Damante. Quest’ultimo, invece, si è sempre distinto per il suo essere estremamente leggero nelle relazioni. La sua fama da latin lover lo precede. Proprio in virtù di questo, gli utenti del web hanno subito creduto al gossip circa questa ipotetica frequentazione.

In seguito alle numerose domande, la Mazzocato ha deciso di fare un po’ di chiarezza. Attraverso le sue Instagram Stories, infatti, ha provato a smorzare la questione dicendo che si tratta solo di un gossip. Tra i due, dunque, ci sarebbe solo una bella amicizia e nulla di più. In una conversazione privata con una fan, però, Nicole Mazzocato è stata molto più ammiccante nel parlare dell’ipotetico flirt con Andrea Damante. La ragazza, infatti, ha detto che “almeno per adesso” c’è solo una simpatia. Questo essere così vaga, però, ha infiammato ancor di più i gossip sulla vicenda.