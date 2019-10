Cercasi malati terminali! I Pro Vita contestano la campagna dei Radicali

"Cerchiamo malati terminali per ruolo da attore protagonista, fatevi vivi".

"strategia pro morte dei Radicali".

"Che ne pensa presidente?",

Unodeiche cercano "" come "" è stato contestato dal fronte pro life. Intanto la maggioranza si muove in direzione di una legge sul "". Il video, che stando a Pro Vita e Famiglia è tratto da uno spot dei, si apre con un virgolettato choc:Dopo la disposizione della Consulta sul suicidio assistito, i toni si sono accesi.Il frontecontesta la linea di coloro che sono favorevoli alla cosiddetta liberalizzazione delle. Una breccia legislativa è stata aperta. E iritengono che ora il Parlamento possa legiferare in maniera aperturista. Come stabilito da quella che è stata chiamata "piattaforma Cirinnà". Contrari sono invece i cattolici conservatori, che ora attaccano a testa bassa la strategia comunicativa del radicalismo democratico. C'è il timore, insomma, che l'Italia possa presto uniformarsi a realtà come Belgio ed Olanda.Lo stesso timore che ha l'organizzatore della kermesse pro life e pro family di Verona, Toni Brandi, che in un video postato pure su You Tube si è chiesto se si stesse scherzando mediante l'espressione "fatevi vivi", contestando poi laQuella che muoverebbe lo spot mostrato nella parte iniziale del filmato. La domanda è rivolta pure al professor Giuseppe Conte:viene domandato. E il rilancio è destinato ad alimentare tutta un'altra proposta: quella sulla necessità di una legge che intervenga in maniera forte sulla cure palliative. Per il fronte opposto a quello della sinistra, quelle rappresentano la vera strada da perseguire.