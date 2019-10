Non è più gossip ma cattiveria! Claudio Santamaria e Francesca Barra vanno in tribunale

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono finiti inper difendersi dalle; la loro storia è il classico esempio diche sfocia nella cattiveria. Quando accade questo purtroppo non c’è altra scelta se non percorrere vie legali.I due sono oggi felicissimi e davvero tanto innamorati e dahanno un pò raccontato la loro storia d’amore, il loro primo libro uscito il 24 settembre e le ultime vicende tristi della loro vita. Anche per loro infatti ci sono stati parecchi alti e bassi, un amore iniziato qualche anno fa, un matrimonio segreto celebrato lo scorso inverno, una gravidanza terminata purtroppo male, con un. E a proposito di figli ecco arrivati alla questione processo.

Claudio Santamaria e Francesca si sono dovuti rivolgere ai legali perchè entrambi hanno figli nati da precedenti relazioni. Qualcuno sui social ha voluto alludere ad una possibile paternità di Claudio della figlia di Francesca. Stiamo parlando di un funzionario della Basilicata che in alcuni post su Facebook, del 2017. L’uomo aveva scritto che la figlia di Francesca Barra fosse in realtà figlia di Claudio e non del suo vero padre.

Tutto questo ha scatenato, ovviamente, un caos mediatico che avrebbe potuto causato problemi seri nelle loro famiglie. Per fortuna le cose sono andate diversamente ma nonostante questo si è deciso di intervenire nell’unico modo possibile. Denuncia e dritti in tribunale perchè i figli non vanno messi in mezzo. I social ed il gossip sono utili in tanti sensi, purchè non si esageri e questa è stata una vera esagerazione.

Il processo prosegue, è una battaglia contro i leoni da tastiera

D’altronde è proprio così, tirare in mezzo i figli vuol dire sporcare qualcosa di intoccabile. Chi si è permesso di farlo dovrà assumersi delle responsabilità. Tra i figli di Francesca e Claudio c’è un bellissimo rapporto che non deve essere sporcato o rovinato, soprattutto non per finti gossip o da perfetti sconosciuti.