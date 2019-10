Lasciatelo lì dov'è! Giancarlo Magalli sotto il giudizio di Cecchi Paone

Per la rubrica fissa sul settimanalevalutadi Roberto Morise e, programma in onda ogni mattina su Rai Due. Un lettore della rivista gli sottopone una domanda molto ironica, ovvero se il pubblico sia incollato alle sedie: è sempre lo stesso. Noto per il carattere duro, spesso poco clemente nei confronti delle trasmissioni programmate sul piccolo schermo, ilriserva una risposta piuttosto sorprendente.

Gli ultimi mesi hanno proposto diverse modifiche nel servizio pubblico radiotelevisivo italiano, principalmente sul secondo canale, quello diretto dal celeberrimo Carlo Freccero. Sul suo operato si sentono opinioni contrastanti: c’è chi lo apprezza perché porterebbe la necessaria ventata di cambiamento e altri che, invece, stigmatizzano la sua amministrazione, tra cui Adriana Volpe, intervenuta con termini particolarmente forti dopo la cancellazione del suo Mezzogiorno in Famiglia.

I Fatti Vostri di Giancarlo Magalli non può essere toccato. E il perché lo spiega Alessandro Cecchi Paone: è uno degli ultimi format nati internamente in Rai e funziona così bene che non c’è ragione di adottare accorgimenti. Lo stesso vale per i personaggi presenti in studio, parte integrante di esso: sono importanti e fanno parte della scena televisiva. Nella replica data al lettore, Alessandro Cecchi Paone offre un’ulteriore precisazione su I Fatti Vostri. Il cast dello show mattutino prevede Giancarlo Magalli, Roberta Morise, Galatone, Paolo Fox e tutti gli altri membri della squadra di Michele Guardì. A detta dell’ex conduttore della Macchina del Tempo: “È un classico della televisione italiana”.

Da tantissimi anni prosegue inossidabile e si tiene bello stretto un pubblico decisamente fedele. La prima puntata passò nel 1990, da allora sono cambiati i conduttori, i direttori di rete, i governi, ma I Fatti Vostri no, resta lì dov’è, puntuale, in onda dal lunedì al venerdì. Un patrimonio da proteggere e valorizzare al meglio, in cui discutere delle tematiche più disparate, più o meno serie. Dai fatti di cronaca si passa all’oroscopo, tante sfaccettature che mantengono giovane il format. Infine, prima di concludere la risposta data al lettore, Alessandro Cecchi Paone aggiunge una considerazione finale su I Fatti Vostri. Secondo quanto sostiene, c’è una fetta importante di famiglie che segue la tv ogni giorno all’ora in cui va in onda.