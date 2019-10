Bimba di 10 anni vola dalla giostra al lunapark! Tragedia Deerfield Township Harvest Festival

La piccola di 10 anni èdopo essere precipitata da una giostra a un festival nel, Stati Uniti. La tragedia è avvenuta al '' nella contea di. La bimba è volata via da una giostra chiamata "" che fa ruotare i passeggeri. La piccola è stata portata d'urgenza in ospedale dov'è stato constatato il decesso. Una inchiesta è stata avviata per scoprire le cause dell'incidente.

La Skelly's Amusements , la compagnia che gestisce le giostre al festival, ha dichiarato di aver collaborato pienamente alle indagini, in una dichiarazione pubblicata su Facebook screive : "Abbiamo assolutamente il cuore spezzato. Le parole non possono esprimere i nostri sentimenti ed estendiamo le nostre più profonde condoglianze alla famiglia della piccola e ai suoi cari.". La polizia ha dichiarato che la bimba è stata trasportata in aereo in ospedale dopo l'incidente, ma è morta per le gravi ferite riportate. La giostra è di proprietà di una famosa società di giochi per lunapark fondata nel 1956.