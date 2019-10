Giordana Angi verso Sanremo 2020 : Ho sognato Britney Spears a 11 anni

Dopo essere diventata una protagonista della finale disputatasi alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, segnata dal trionfo di, Giordana Angi, è tornata a stupire i suoi fan, rilasciando a Verissimo alcune indiscrezioni sul conto della sua vita privata e non solo. Incalzata dalle domande della conduttrice, l'ex allieva di Amici e attualmente coach della squadra bianca adha fatto sapere di aver conosciuto una persona nel corso della scorsa estate, della quale la cantante non nasconde di essere stata innamorata per un po' di tempo e che, tuttavia, non la faceva sentire ricambiata in amore.Dal suo canto, quindi, non ha solo rivelato di essere tornata single, ma ha anche confidato, al pubblico di Verissimo, di aver sognato la principessa del pop da "", quando aveva solo 11 anni, sottolineando così quanto il sogno in questione l'abbia ad oggi motivata a impegnarsi per diventare una cantante affermata.", è uno dei molteplici quesiti che la Toffanin ha posto alla celebre ospite in studio. "", è stata la pronta risposta di Giordana, che quindi non nega la voce secondo cui la sua carriera musicale sarebbe ispirata proprio dalla principessa del pop, Britney Spears. ""'. Sempre nel corso della sua ultima intervista, concessa a Verissimo, Giordana ha anticipato al web che a breve potrebbe partecipare all'attesa gara del